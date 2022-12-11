Названы лучшие фильмы 2022 года по версии AFI

Американский институт кинематографии (AFI) — одна из самых популярных голливудских организаций подвела итоги года и представила свой рейтинг лучших фильмов.

Об этом сообщается на сайте AFI.

Лидером рейтинга оказался долгожданный научно-фантастический фильм Джеймса Кэмерона «Аватар 2: Путь воды». Его премьера состоялась в этом месяце и уже получила первые восторженные комментарии. Вторую строчку заняла научно-фантастическая черная комедия «Все везде и сразу». Кинокритики отозвались о фильме весьма положительно. Тройку лидеров замыкает драма «Говорят женщины», снятая по одноименному роману Мириам Тэйвз.

На четвертом месте оказалась драма «Ее правда», на пятом — исторический фильм «Женщина-король». Далее в списке идет научно-фантастический фильм «Нет», драма «Тар», американский боевик «Топ Ган: Мэверик», драма «Фабельманы» и биографическая кинолента «Элвис».

«Курсор» писал ранее, что общество кинокритиков Нью-Йорка назвало фильм, который, по их мнению, является лучшим в 2022 году.

Еще мы писали, что портал IMDb опубликовал ежегодный рейтинг самых популярных актеров и актрис.