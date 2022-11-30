Названы топ-10 лучших видеоигр 2022 года по версии Time

04:15, Сегодня
Культура, Технологии
игры, гейминг, playstation фото
Фото: Unsplash

Без игры о кошках не обошлось.

Американское издание Time традиционно рассказывает читателям об итогах уходящего года, попутно составив рейтинг из десяти лучших видеоигр.

Об этом сообщает Time.

2021 год ознаменовался многочисленными задержками релизов и неудачами, обусловленных пандемией коронавируса и карантинными ограничениями. Однако в нынешнем году индустрия постепенно начала возвращаться в прежнее русло и подарила геймерам множество интересных проектов.

Журналисты полагают, что 2022 год запомнится разработчикам апокалиптическими мыслями.

«Хотя понятие бегства от действительности кажется несколько слабее в связи с таким количеством историй о конце света, кажется, что пандемия, вторжение *россии в Украину, постоянная угроза нетерпимости и посягательств на права человека побудили разработчиков игр сделать акцент на важность оставаться на связи и сражаться вместе, будь то совместные режимы или повествование», ‒ сказано в материале.

Однако, ближе к делу: победу в этом году, по версии издания, одержала игра в жанре action-adventure с элементами hack and slash God of War: Ragnarok (PS4, PS5), вышедшая 9 ноября.

Она является прямым продолжением игры God of War 2018 года о приключениях воина-полубога Кратоса и его сына Атрея в мире скандинавской мифологии. Согласно сюжету, мальчик попытается раскрыть свое божественное происхождение, а его отец терзается опасениями из-за того, что поиски Атрея приведут их к войне с Одином.

Полный топ-10 выглядит следующим образом:

  • God of War Ragnarok
  • Horizon Forbidden West
  • The Quarry
  • Elden Ring
  • Stray
  • The Last of Us Part I
  • Sifu
  • Resident Evil Village Shadows of Rose
  • LEGO Star Wars: The Skywalker Saga
  • Turtles Shredder’s Revenge

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