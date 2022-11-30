Названы топ-10 лучших видеоигр 2022 года по версии Time

Американское издание Time традиционно рассказывает читателям об итогах уходящего года, попутно составив рейтинг из десяти лучших видеоигр.

Об этом сообщает Time.

2021 год ознаменовался многочисленными задержками релизов и неудачами, обусловленных пандемией коронавируса и карантинными ограничениями. Однако в нынешнем году индустрия постепенно начала возвращаться в прежнее русло и подарила геймерам множество интересных проектов.

Журналисты полагают, что 2022 год запомнится разработчикам апокалиптическими мыслями.

«Хотя понятие бегства от действительности кажется несколько слабее в связи с таким количеством историй о конце света, кажется, что пандемия, вторжение *россии в Украину, постоянная угроза нетерпимости и посягательств на права человека побудили разработчиков игр сделать акцент на важность оставаться на связи и сражаться вместе, будь то совместные режимы или повествование», ‒ сказано в материале.

Однако, ближе к делу: победу в этом году, по версии издания, одержала игра в жанре action-adventure с элементами hack and slash God of War: Ragnarok (PS4, PS5), вышедшая 9 ноября.

Она является прямым продолжением игры God of War 2018 года о приключениях воина-полубога Кратоса и его сына Атрея в мире скандинавской мифологии. Согласно сюжету, мальчик попытается раскрыть свое божественное происхождение, а его отец терзается опасениями из-за того, что поиски Атрея приведут их к войне с Одином.

Полный топ-10 выглядит следующим образом:

God of War Ragnarok

Horizon Forbidden West

The Quarry

Elden Ring

Stray

The Last of Us Part I

Sifu

Resident Evil Village Shadows of Rose

LEGO Star Wars: The Skywalker Saga

Turtles Shredder’s Revenge

«Курсор» сообщал, что американские ученые рассказали о пользе видеоигр.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!