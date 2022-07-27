Названы лучшие сериалы Netflix по версии Rolling Stone

Издание Rolling Stone составило собственный рейтинг лучших сериалов, выпущенных стриминговой платформой Netflix за все время.

Американский стриминговый сервис Netflix радует зрителей различными киноновинками. И большой популярностью среди подписчиков пользуются сериалы.

Издание Rolling Stone опубликовало собственный рейтинг лучших сериалов, которые выходили на сервисе за все время его существования.

Первую строчку занял американский анимационный трагикомедийный сериал «Конь БоДжек». На втором месте оказался американский телесериал о жизни в женской тюрьме «Оранжевый — хит сезона» и тройку лидеров закрыл комедийно-драматический сериал «Матрешка».

На четвертом месте в рейтинге оказался псевдодокументальный веб-сериал «Американский вандал», а на пятом — анимационный ситком «Большой рот».

Далее в списке идут:

Я думаю, тебе следует уйти с Тимом Робинсоном / I Think You Should Leave with Tim Robinson, 2019 Мастер не на все руки; Невозможно поверить; Однажды за один раз; Несгибаемая Кимми Шмидт; Охотник за разумом; Когда они нас увидят; Очень странные дела; Игра в кальмара; Дорогие белые; Корона; Взрывная штучка; Клуб нянь; Призрак дома на холме; Половое воспитание;

В издании отметили, что составили этот рейтинг, чтобы показать, что библиотека Netflix содержит киноленты на любой вкус и сервис продолжает снимать новые сериалы.

«Курсор» писал ранее, что Netflix выпустил самый дорогой фильм за всю историю.