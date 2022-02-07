Названы номинанты на премию Золотая малина

Эта премия полная противоположность Оскару, ведь награждают не за лучшие фильмы и за лучшие роли, а за худшие.

Объявлены номинанты на 42-ю ежегодную премию «Золотая Малина» — и лидером в этом году по номинациям стал Брюс Уиллис.

Об этом сообщает New York Post.

66-летнему герою боевиков была присвоена особая категория на предстоящей церемонии вручения наград, которая назовет «худшие фильмы» 2021 года, после того, как он снялся в восьми неудачных фильмах в течение одного года.

Специальная категория называется «Худшая роль Брюса Уиллиса в фильме 2021 года» и включает в себя все фильмы, в которых актер снялся за последние 12 месяцев.

Актерская карьера Леброна Джеймса также идет не очень хорошо: баскетболист номинирован на звание «Худший актер» за роль в фильме «Космический джем: Новое наследие».

Тем временем Джаред Лето был номинирован на звание «Худший актер второго плана» за роль Паоло в «Доме Гуччи».

Бен Аффлек был номинирован за «Последнюю дуэль», а Мэл Гибсон за роль в фильме «Опасный».

Эми Адамс была номинирована на «Худшую женскую роль» за роль в «Женщине в окне», а также на «Худшую женскую роль второго плана» за роль в «Дорогом Эване Хансене».

Но больше всего номинаций получил фильм «Диана: мюзикл» — версия бродвейской постановки Netflix, которая закрылась всего после 33 представлений.

Напомним, что ранее «Курсор» писал о том, что фильм с Галь Гадот запретили в Кувейте.

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