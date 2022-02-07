Фильм с Галь Гадот запретили в Кувейте

Режиссером фильма стал Кеннет Брана, а премьера ожидается в этом месяце.

Об этом сообщает Times of Israel.

История является одним из самых известных произведений британской писательницы Агаты Кристи, получившей прозвище «Королева преступного мира».

Но кинозрители в Кувейте не смогут его посмотреть, заявила пресс-секретарь министерства информации Ануар Мурад, подтверждая сообщения прессы.

Стало известно, что жители Кувейта начали массово жаловаться на фильм и просить его запрета. Это связано с тем, что главную роль в нем играет израильская актриса Галь Гадот, которая не раз в сети высказывалась в пользу армии Израиля и открыто критиковала террористическую группировку ХАМАС во время войны в Газе в 2014 году.

Галь Гадот обрела мировую популярность благодаря съемках в фильмах «Форсаж» и «Чудо-женщина».



Кувейт категорически против нормализации отношений с Израилем — в отличие от своих соседей по Персидскому заливу, Объединенных Арабских Эмиратов и Бахрейна, которые подписали мирные соглашения с еврейским государством.

Напомним, что ранее «Курсор» писал о том, что новый фильм Вуди Аллена провалился в прокате обвинений режиссера в сексуальном насилии.

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.