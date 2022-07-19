Американские ученые рассказали о пользе видеоигр

По словам ученых, видеоигры могут использоваться как тренировка для обучения навыку быстрого принятия решений на основе визуального восприятия.

Нейробиологи из Университета штата Джорджия смогли выяснить, что играющие в видеоигры люди имеют более развитые сенсорномоторные навыки.

Об этом пишет издание NeuroImage.

Во время исследования эксперты проверили мозг 47 человек в возрасте от 17 до 22 лет. Более половины из них часто играли в различные видеоигры. Речь идет о хотя бы пяти часах в неделю. Остальные тратили на это занятие не более часа в неделю.

Был проведен эксперимент, согласно которому, испытуемые должны были нажимать на кнопку правой или левой рукой в нужны моменты.

Как оказалось, любители видеоигр справлялись с заданием лучше и точнее.

В исследовании говорится, что результаты эксперимента дают новое представление о механизмах мозга.

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