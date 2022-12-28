Netflix назвал самые популярные фильмы и сериалы 2022 года

Netflix назвал самые популярные сериалы и фильмы, которые выходили на стриминговом сервисе в 2022 году.

Об этом сообщает Collider.

Самым популярным англоязычным фильмом стал «Серый человек», который находился в топ-10 в течение шести недель.

Полный список: «Серый человек»; «Проект Адам»; «Пурпурные сердца»; «Прорваться в НБА»; «Аферист из Tinder»; «Морской монстр»; «Энола Холмс 2»; «Выпускной»; «Человек из Торонто»; «Дневная смена».

Самые популярные неанглоязычные фильмы Netflix 2022 года: «Тролль»; «На западном фронте без перемен»; «Чёрный краб»; «Из моего окна»; «Шутки в сторону 2»; «Любовь для взрослых»; «Картер»; «Меня зовут Месть»; «Не найти покоя»; «Ярость».

Самые популярные сериалы на английском языке на Netflix в 2022 году: «Очень странные дела», четвёртый сезон; «Уэнсдэй»; «Монстр: История Джеффри Дамера»; «Бриджертоны», второй сезон; «Изобретая Анну»; «Озарк», четвёртый сезон; «Наблюдатель»; «Песочный человек»; «Академия Амбрелла», тертий сезон; «Виргин Ривер», четвёртый сезон.

Самые популярные неанглоязычные сериалы на Netflix в 2022 году: «Мы все мертвы»; «Необычный адвокат У Ён У»; «Украденное сердце»; «Пока деньги не разлучат нас»; «Элита», пятый сезон; «Высокая температура»; «Императрица»; «Деловое предложение»; «Не та сторона дороги»; «Добро пожаловать в Эдем».

«Курсор» сообщал, что популярный сервис Netflix предупредил израильтян о мошенниках.