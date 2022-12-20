Популярный сервис Netflix предупредил израильтян о мошенниках

Американский стриминговый сервис Netflix предупредил, что в Израиле активизировались мошенники, которые пытаются завладеть персональными данными их клиентов.

Об этом пишет «НЭП».

В последнее время израильтянам стали приходить смс-сообщения или электронные письма якобы от Netflix, в которых говорится, что их аккаунт заблокирован и для его разблокировки нужно ввести свои персональные данные. Но представители сервиса отмечают, что не рассылают подобные сообщения и не просят своих клиентов предоставить личную информацию, в частности номер банковской карты, реквизиты банковского счета или пароль от аккаунта.

Израильтян просят не отвечать на письма и не переходить по подозрительных ссылках, иначе данными завладеют мошенники. Если же кто-то попал на их «удочку», тогда Netflix просит клиента сменить пароль и связаться с финансовым учреждением, если были указаны платежные данные.

«Курсор» писал ранее, что израильтян просят проявлять внимательность и не переходить по странным ссылкам, чтобы посторонние люди не завладели их личной информацией. В последнее время злоумышленники стали рассылать сообщения от имени Электрической компании («Хеврат хашмаль»).

Еще мы писали, что заполучить чужие деньги, мошенники придумывают новые схемы и часто выдают себя за сотрудников различных служб или действуют от имени организаций. В последнее время израильтянам начали приходить странные смс-сообщения, якобы от «Битуах леуми».