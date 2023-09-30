Netflix продлил на новый сезон один из самых просматриваемых своих сериалов

Кинолента получила положительные отзывы зрителей и критиков за визуальное оформление, операторскую работу и монтаж.

Популярный стриминговый сервис Netflix принял решение продлить на третий сезон научно-фантастический триллер "Алиса в Пограничье" (Imawa no Kuni no Arisu), который ранее был самым просматриваемым японским сериалом в истории платформы.

Об этом пишет The Hollywood Reporter.

Согласно сюжету, главный герой, заядлый геймер, вместе с друзьями и еще несколькими людьми загадочным образом попадает в опустевшую альтернативную версию Токио. Там персонажам предстоит участвовать в различных смертельных играх, чтобы получить шанс вернуться домой. Во втором сезоне, герои переместились в еще одну альтернативную постапокалиптическую версию Токио, что будет в новом сезоне - пока создатели не сообщают.

Отметим, что сериал получил положительные отзывы зрителей и критиков за визуальное оформление, операторскую работу и монтаж. Через две недели после выхода первого сезона Netflix продлил сериал на второй сезон, премьера которого состоялась 22 декабря прошлого года, а конце сентября 2023 года сервис официально продлил сериал на третий сезон.

"Курсор" писал ранее, что популярный молодежный комедийный сериал от Netflix "Половое воспитание" подходит к концу. Финальный сезон вышел на платформе 21 сентября.

Еще мы писали, что американский стриминговый сервис Netflix решил продлить сразу на два сезона комедийную драму "Джинни и Джорджия", которая очень пришлась по душе зрителям и на протяжение трех недель лидировала в рейтинге среди англоязычных кинолент.

Напомним, что Netflix оказался на первом месте в списке самых популярных стриминговых сервисов среди израильтян.