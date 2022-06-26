Netflix увольняет сотрудников из-за потери подписчиков

Стриминговый сервис уволил четыре процента своей рабочей силы, преимущественно в США. В прошлом месяце Netflix уволил 150 рабочих мест из 11 000 человек, которые работают в компании.

Netflix уволил 300 сотрудников в рамках второго раунда сокращения рабочих мест.

Об этом сообщает Independent.

«Несмотря на то, что мы продолжаем вкладывать значительные средства в бизнес, мы внесли эти коррективы, чтобы наши расходы росли в соответствии с более медленным ростом выручки», — говорится в заявлении Netflix.

«Мы так благодарны за все, что они сделали для Netflix, и прилагаем все усилия, чтобы поддержать их в этот трудный переход».

Сокращения произошли после новостей о том, что Netflix потерял 200 000 подписчиков по всему миру в 2022 году, и предсказывают, что еще два миллиона пользователей покинут платформу в последующие три месяца.

Компания обвинила в этом усиление конкуренции со стороны таких сервисов, как Amazon Prime, Peacock от Comcast, Paramount+ от Paramount и HBO Max, а также других стримеров, но бывшие сотрудники заявили, что сокращения касаются ее подразделений разнообразия.

«Почти все, кого я вижу в сообщениях LinkedIn об увольнении, работали над разнообразием, справедливостью и вовлеченностью в компании», — написала в Твиттере бывшая сотрудница Netflix Эветт Дионн в мае во время первого раунда увольнений.

«Это не единственные люди, которых увольняют, но их слишком много из 150, чтобы это было совпадением».

В ответ Netflix заявила, что она «привержена включению на экран, за камеру и в нашу рабочую силу», и компания вносит изменения в то, как мы поддерживаем наши издательские усилия, в том числе перенося некоторые из этих важных работ на свои места.