Netflix выпустит реалити-шоу по мотивам сериала «Игра в кальмара»

Участники пройдут серию игр, вдохновленных оригинальным шоу, а также новые дополнения, которые предназначены для проверки их стратегий, союзов и характера, поскольку другие уничтожаются вокруг них.

Netflix заявил о старте «Squid Game : The Challenge», реалити-шоу, основанному на популярной южнокорейской драме 2021 года.

Об этом сообщил Бела Баджариа, глава глобального телевидения Netflix.

Согласно анонсу, «Squid Game: The Challenge» станет самым крупным сериалом о реалити-конкурсах за всю историю.

Сообщается, что призовой фонд реалити будет составлять 4,56 миллиона долларов.

Кастинг для сериала в настоящее время открыт для говорящих на английском языке из любой точки мира.

10-серийное реалити является совместным продуктом Studio Lambert и The Garden и будет снят в Великобритании. Сад.

Курсор писал ранее, что генеральный директор Netflix посетит Израиль. Тед Сарандос прибудет в страну в знак протеста против законопроекта, требующего инвестиций в израильский контент. Глава Netflix встретится с министром связи Израиля.