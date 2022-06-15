Netflix выпустит реалити-шоу по мотивам сериала «Игра в кальмара»

Netflix заявил о старте «Squid Game : The Challenge», реалити-шоу, основанному на популярной южнокорейской драме 2021 года.
Об этом сообщил Бела Баджариа, глава глобального телевидения Netflix.
Согласно анонсу, «Squid Game: The Challenge» станет самым крупным сериалом о реалити-конкурсах за всю историю.
Сообщается, что призовой фонд реалити будет составлять 4,56 миллиона долларов.
Кастинг для сериала в настоящее время открыт для говорящих на английском языке из любой точки мира.
10-серийное реалити является совместным продуктом Studio Lambert и The Garden и будет снят в Великобритании. Сад.
Курсор писал ранее, что генеральный директор Netflix посетит Израиль. Тед Сарандос прибудет в страну в знак протеста против законопроекта, требующего инвестиций в израильский контент. Глава Netflix встретится с министром связи Израиля.