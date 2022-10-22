Netflix введет штрафы для пользователей: в чем причина

Популярный стриминговый сервис Netflix объявил, что со следующего года начнет штрафовать пользователей, которые передают доступ к своей учетной записи другим людям, не являющихся членами платформы.

Об этом сообщает Engadget.

Таким образом компания будет пробовать бороться с оттоком юзеров. Сколько будет составлять штраф пока неизвестно, но он будет выглядеть как дополнительные платежи для пользователей размером в 3-4 доллара. Такую штрафную программу уже протестировали в Латинской Америке.

Стриминговая платформа считает, что совместное использование паролей привело к первой квартальной потере подписчиков сервиса за последние 10 лет. Сервис будет взимать плату за субсчета пользователей за пределами их непосредственного домохозяйства, которые используют логин для доступа к услуге.

Для тех, кто хочет избежать этих штрафов, Netflix представил инструмент миграции аккаунта, который позволит перенести данные пользовательского субсчета (историю просмотров, рекомендации и т.п.) на новую, независимую подписку.

«Курсор» писал ранее, что популярная стриминговая платформа Netflix продолжает радовать киноманов новинками. И сериал «Монстр: история Джеффри Дамера», премьера которого состояла недавно, уже бьет рекорды по просмотрам.