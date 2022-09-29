Назван новый сериал Netflix, который бьет рекорды по просмотрам

Несмотря на то, что новинка еще не успела обогнать нашумевший сериал «Игра в кальмара», она привлекла в себе повышенное внимание пользователей.

Популярная стриминговая платформа Netflix продолжает радовать киноманов новинками. И сериал «Монстр: история Джеффри Дамера», премьера которого состояла недавно, уже бьет рекорды по просмотрам.

Об этом сообщает издание Deadline.

На стриминг-сервисе отметили, что сериал внезапно стал настоящей сенсацией. Он вышел 21 сентября и привлек к себе внимание 196 миллионов зрителей. И пусть он не превзошел еще рекорд нашумевшей киноленты «Игра в кальмара», но эти цифры свидетельствуют о том, что шоу показывает крайне впечатляющий результат.

Сериал рассказывает историю маньяка Джеффри Дамера, которого играет Эван Питерс. Серийный убийца в течение многих лет совершал свои преступления, несмотря на то, что его несколько раз ловила полиция.

«Курсор» писал ранее, что американский стриминговый сервис Disney+ привлек более 221 млн подписчиков и обошел по этому показателю платформу Netflix. Согласно квартальным отчетам, у Netflix насчитывается 220,7 млн подписчиков на стриминг, а на Disney+ подписалось 221,1 млн.

Еще мы писали, что в стриминговой платформе Netflix анонсировали перезапуск популярного в прошлом шоу «Телепузики». Премьера нового шоу запланирована уже на эту осень.

Напомним, что издание Rolling Stone составило собственный рейтинг лучших сериалов, выпущенных стриминговой платформой Netflix за все время.