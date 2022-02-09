Netflix выпустил сериал о израильтянине, который обманывал женщин в Tinder

Приложение для знакомств заявляет, что забанило Шимона Хаюта и все его известные псевдонимы после обмана миллионов людей.

Tinder утверждает, что забанил Шимона Хаюта и все его известные аккаунты. Но сейчас и так многие в курсе о том, кто такой «Лев Леваев» после того, как Netflix выпустил документальный фильм о его аферах.

Об этом сообщает Jewish News.

«Мошенник из Tinder» был выпущен на прошлой неделе и рассказывает о реальной истории парня, который под псевдонимом Саймон Леваев Хают пил и обедал с женщинами. Клялся им в любви, прежде чем убедить их дать ему денег, которые он несомненно обещал вернуть.

Хают был арестован и заключен в тюрьму в Финляндии за свои преступления. Но после освобождения он продолжил жить как раньше, ровно до того времени, пока жертвы мошенничества не связалась друг с другом и с журналистами, чтобы раскрыть его аферу.

В результате этого Хают был арестован и возвращен в Израиль, где его приговорили к 15 месяцам заключения, однако он вышел на свободу спустя 5 месяцев.

Документальный фильм, основан на показаниях трех его жертв и раскрывает многие из деталей афер. Также создатели сериала сняли реконструкции событий, чтобы помочь зрителю погрузиться в атмосферу.

Также в фильме осветляется тема антисемитизма, так как Хают показывал шрамы одной из женщин, рассказав, что они остались от жестокого обращения в тюрьме из-за того, что он еврей.

Фильм завершается предупреждением: Хают живет в Израиле как свободный человек. Его аккаунт, в котором он показывал модные машины и одежду и подчеркивал, по его словам, успешную карьеру в сфере недвижимости, больше не доступен в сети.

Напомним, что ранее «Курсор» писал о том, что Алек Болдуин: Странно возвращаться к съемкам в кино после инцидента со стрельбой.

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