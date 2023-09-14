Невеста Криштиану Роналду похвасталась фигурой в черном купальнике

Джорджина наслаждалась отдыхом на яхте.

29-летняя испанская модель Джорджина Родригес продемонстрировала восхитительную фигуру в черном купальнике.

Снимками с отдыха возлюбленная 38-летнего португальского футболиста Криштиану Роналду делится в Instagram.

Мама двоих детей выбрала для отдыха на яхте черный купальник со светлыми вставками от Alo Yoga. К образу Джорджина добавила солнцезащитные очки, подвеску, кольца и браслеты. Длинные черные волосы звезда соцсетей оставила распущенными.

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Модель и спортсмен воспитывают близнецов Еву и Матео от суррогатной матери, общих дочерей Алану и Беллу Эсмеральду и первенца футболиста Роналду-младшего.

Звездная пара вместе с 2016 года, однако о планах на свадьбу пока не сообщается. В 2018 году Роналду сделал предложение возлюбленной. Сейчас они живут в Саудовской Аравии.

"Курсор" писал ранее, что 37-летняя израильская модель и актриса, звезда фильмов "Чудо-женщина" и "Красное уведомление" Галь Гадот показала, как выглядит ее фигура после третьих родов.