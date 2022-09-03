Галь Гадот похвасталась стройной фигурой в купальнике

Израильская актриса Галь Гадот решила продемонстрировать поклонникам свою фигуру после третьих родов и опубликовала фото в купальнике.

37-летняя израильская модель и актриса, звезда фильмов «Чудо-женщина» и «Красное уведомление» Галь Гадот показала, как выглядит ее фигура после третьих родов.

На своей странице в Instagram знаменитость поделилась снимками, на которых сидит возле бассейна в своем доме.

Актриса выбрала купальник коричнево-золотого цвета на завязках, а волосы собрала в пучок. Галь Гадот сидит на белом полотенце и не смотрит в камеру. Но на кадрах можно заметить, что звезде «Чудо-женщине» благодаря тренировкам и правильному питанию удалось вернуть плоский живот и стройные ноги. И как для женщины, родившей троих детей, она выглядит роскошно.

Галь подписала снимки при помощи смайлика в виде солнца. Она загорала, при этом фотографировалась с различных ракурсов.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Gal Gadot (@gal_gadot)

«Курсор» писал ранее, что 37-летняя израильская актриса Галь Гадот всегда заботится о своей внешней и внутренней красоте, несмотря на повышенную занятость. Она поделилась главными секретами по уходу за собой, которые помогают ей всегда быть в форме.

Еще мы писали, что израильская актриса Галь Гадот откровенно рассказала о родах во время интервью журналу InStyle, заявив, что она наслаждается этим процессом и если бы она имела возможность, то рожала бы чаще.