Обнаружена ранее неизвестная картина Ван Гога: что на ней изображено

Картину нидерландского художника Ван Гога, которая более 135 лет была спрятана под другим его произведением, ученым удалось воссоздать с помощью искусственного интеллекта.

Об этом сообщает издание itv.

На картине изображены двое обнаженных мужчин, борющихся на ярком синем фоне. Эксперты пока точно не знают, почему Ван Гог решил закрасить борцов. Обычно художники используют повторно свой холст либо, чтобы сэкономить средства, либо потому что произведение им не понравилось.

Эта картина впервые была обнаружена на рентгеновском снимке в 2012 году. Ученые воссоздали ее в полном цвете с помощью трехмерных текстурированных мазков. Они использовали рентгеновские лучи, искусственный интеллект и 3D-печать, чтобы достичь самого лучшего результата.

Ранее неизвестное произведение с 1 по 5 сентября будет выставлено на ярмарке Focus Art Fair в Лувре, а затем его отправят на аукцион.

Отмечается, что изображение борцов было нарисовано под «Натюрмортом с луговыми цветами и розами», созданной в 1886-1887 годах маслом на холсте размером 100 х 80 с.

A Van Gogh painting hidden for more than 135 years under another painting has been recreated for the first time by scientists using artificial intelligence https://t.co/59AOLxCD6j

