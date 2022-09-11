«Одной ногой в самолете» вновь на сцене

В сентябре «Идишпиль» вновь покажет один из самых известных и успешных спектаклей театра — «Одной ногой в самолете» по мотивам пьесы аргентинской драматургессы Андреа Баовав. Зрителей ждет знакомая и понятная многим история о семье, которая вот-вот репатриируется в Израиль. Переживания, сомнения и семейные дилеммы, которые проходил практически каждый из нас.

Чемоданы собраны, вся жизнь семьи «упакована» в контейнеры, но неожиданное сообщение и возникающие одна за одной трудности практически срывают такое важное решение. Конфликт накаляется, члены семьи ссорятся, и ситуация достигает апогея буквально за несколько часов до отлета.

Люди – не статичные картины, они склонны менять своирешения в зависимости от ситуации и эмоций. Именноэто и происходит с нашими героями, и зрителям до самого последнего момента неясно, кто же сядет в самолет и все-таки прилетит на Землю Обетованную.

В спектакле заняты очень сильные и яркие актеры. Это Яков Бодо – звезда театра «Идишпиль», работающий в нем уже много лет. В его игре умело переплетаютсяглубина и традиция, ему присущ особый шарм, мягкая ирония, звучащая на идиш особенно близко и обаятельно. Бодо естественен в своей игре и влюблен в театр самой горячей, преданной любовью. Им любуешься, и ему невозможно не верить, – в свои в 90 лет актер неимоверно харизматичен и убедителен.

Исраэль Трайстман, играющий отца семейства, создаеточень узнаваемый для всех репатриантов образ. Ему чрезвычайно точно удается говорить, отчаиваться, печалиться в той же манере и с тем же смыслом, который царил во многих наших домах перед отъездом в Израиль.

Известный и любимый многими актер Андрей Кашкертоже блистает своим невероятным обаянием. Андрею крайне понятны и знакомы переживания его героя – без пяти минут нового репатрианта, страх неизвестности и готовность совершить так называемый «прыжок веры».

Анат Ацмон в роли матери семейства – бесконечно женственная, но при этом готовая отстаивать свое мнение и добиться своего при любых обстоятельствах

Помимо именитых мастеров сцены, в постановке заняты также молодые актеры «Идишпиля» — Шариэль Йосеф, Гиль Вайс и Юрий Казанцев, которым также интересен удивительный мир идиша.

Итак, если вы слышали о спектакле «Одной ногой в самолете», но не успели посмотреть его раньше. Или если не слышали, но вам тоже дорог «маме лошн», то вовсе необязательно идти в закрытые общины или на курсы, чтобы услышать идиш и, может быть, спеть пару любимых песен. Ведь в театре «Идишпиль» практически все спектакли на этом языке. И даже если ваши познания в идише совсем невелики, не стоит пугаться и переживать: все спектакли театра сопровождаются субтитрами на русском и на иврите.

Спектакль «Одной ногой в самолете» будет показан 13сентября в Тель-Авиве, 14 сентября в Гиват-Шмуэле и 20сентября в Кирьят-Моцкине. Ознакомиться с расписанием гастролей и заказать билеты, в том числе и на русском языке, можно в кассе «BRAVO»:

https://idishpil.kassa.co.il/