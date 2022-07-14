Он сделает этот город хорошим

Чтобы не творилось в мире и в стране, две темы практически никогда не сходят с израильской повестки дня. Это предвыборная политическая борьба и проблемы образования. Меняются лишь частности – будут ли выборы и когда, кто лучший кандидат в…, сколько должны зарабатывать учителя, что делать со школьными каникулами и т.д., и т.п. Обе эти темы стали основными двигателями сюжета и в новой драме компании ХОТ «Хороший город», премьера которой состоится в четверг, 14 июля, в 20:15 на канале НОТ3.

Создатель и режиссер сериала Элиран Элиа в прошлом уже выпускал фильм о школьных проблемах («Под сомнением»), а также занимал пост заместителя мэра Ор-Иегуды и, возможно, чтосценарий «Хорошего города» он писал, вдохновляясь событиями своей собственной жизни.

Адам (Оз Заави) – подменный учитель, который очень любит свое дело. Он работает с трудными учениками старших классов в маленьком городке. Адам полон самых благих намерений ииспользует всю свою энергию, чтобы спасти подростков от предопределенной им судьбы: бедности, правонарушений, жизни без мечты и стремлений. Но способен ли изменить других человек, который не справляется с самим собой, – Адам пытается бороться со своей сексуальной ориентацией и проходит конверсионную терапию варварскими методами.

По политическим мотивам место работы Адама оказывается под угрозой закрытия, и в конце концов его увольняют. К тому же учителю не удается спасти от исключения из школы его любимого ученика Томера. Этот парень конфликтует со всеми – от одноклассников до матери, образ жизни которой его возмущает, –и в знак протеста он совершает ужасный поступок…

В разгар всех этих бурных событий у Адама появляется новый сосед – Давид (Имри Битон), и между ними завязывается роман. Это придает Адаму новые силы, он оживает и решает баллотироваться на должность мэра. С этой целью он вовсю использует своих бывших учеников, осваивает приемы грязнойигры и делает все, чтобы взять город в свои руки и превратить его в «хороший». Вопрос лишь в том, какой будет цена и кто еёзаплатит?

Так кто же Адам на самом деле? Молодой человек, который не может справиться со своими внутренними демонами и страдает манией величия, желая стать местным героем, или учитель с добрыми намерениями, который вынужден играть в грязную игру, чтобы спасти город?

В фильме снимались также Агам Бухбут, Тики Даян, Иланит Леви, Яаков Коэн и другие актеры.

Смотрите премьеру нового драматического сериала HOT«Хороший город» на канале НОТ3 с 14 июля по четвергам в 20:15, а также в видеотеке HOT VOD.