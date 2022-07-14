Он сделает этот город хорошим

12:12, Сегодня
Культура
он сделает этот город хорошим 14 июля, 2022
Фото: пресс-служба

Чтобы не творилось в мире и в стране, две темы практически никогда не сходят с израильской повестки дня. Это предвыборная политическая борьба и проблемы образования. Меняются лишь частности – будут ли выборы и когда, кто лучший кандидат в…, сколько должны зарабатывать учителя, что делать со школьными каникулами и т.д., и т.п. Обе эти темы стали основными двигателями сюжета и в новой драме компании ХОТ «Хороший город», премьера которой состоится в четверг, 14 июля, в 20:15 на канале НОТ3.

Создатель и режиссер сериала Элиран Элиа в прошлом уже выпускал фильм о школьных проблемах («Под сомнением»), а также занимал пост заместителя мэра Ор-Иегуды и, возможно, чтосценарий «Хорошего города» он писал, вдохновляясь событиями своей собственной жизни.

он сделает этот город хорошим 14 июля, 2022

Адам (Оз Заави) подменный учитель, который очень любит свое дело. Он работает с трудными учениками старших классов в маленьком городке. Адам полон самых благих намерений ииспользует всю свою энергию, чтобы спасти подростков от предопределенной им судьбы: бедности, правонарушений, жизни без мечты и стремлений. Но способен ли изменить других человек, который не справляется с самим собой, Адам пытается бороться со своей сексуальной ориентацией и проходит конверсионную терапию варварскими методами.

он сделает этот город хорошим 14 июля, 2022

По политическим мотивам место работы Адама оказывается под угрозой закрытия, и в конце концов его увольняют. К тому же учителю не удается спасти от исключения из школы его любимого ученика Томера. Этот парень конфликтует со всеми от одноклассников до матери, образ жизни которой его возмущает, и в знак протеста он совершает ужасный поступок

В разгар всех этих бурных событий у Адама появляется новый сосед Давид (Имри Битон), и между ними завязывается роман. Это придает Адаму новые силы, он оживает и решает баллотироваться на должность мэра. С этой целью он вовсю использует своих бывших учеников, осваивает приемы грязнойигры и делает все, чтобы взять город в свои руки и превратить его в «хороший». Вопрос лишь в том, какой будет цена и кто еёзаплатит?

он сделает этот город хорошим 14 июля, 2022

Так кто же Адам на самом деле? Молодой человек, который не может справиться со своими внутренними демонами и страдает манией величия, желая стать местным героем, или учитель с добрыми намерениями, который вынужден играть в грязную игру, чтобы спасти город?

он сделает этот город хорошим 14 июля, 2022

В фильме снимались также Агам Бухбут, Тики Даян, Иланит Леви, Яаков Коэн и другие актеры.

Смотрите премьеру нового драматического сериала HOT«Хороший город» на канале НОТ3 с 14 июля по четвергам в 20:15, а также в видеотеке HOT VOD.

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Автор материала:
Ирен Давид
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