Опубликовали трейлер нового фильма об Элвисе Пресли

« Элвис » База Лурмана с Остином Батлером и Томом Хэнксом в главных ролях выйдет в кинотеатрах 24 июня.

Остин Батлер играет Элвиса Пресли в новом невероятном фильме База Лурмана «Элвис», в котором также играет Том Хэнкс в роли полковника Тома Паркера, менеджера Пресли.

В трейлере Паркер рассказывает: «Есть некоторые, кто выставляет меня злодеем в этой истории».

Когда Элвис выходит на сцену и дает зажигательное выступление, внимание Паркера привлекает талант молодого певца. «Вы рождены судьбой? Или она просто стучится в вашу дверь?» — говорит Паркер. «В тот момент я увидел, как этот тощий мальчик превращается в супергероя. Он был моей судьбой».

Фильм выйдет на большие экраны в июне 2022 года.

Помимо Батлера и Хэнкса, в фильме снимается Оливия ДеДжонг в роли Присциллы Пресли. По словам Warner Bros., фильм «раскроет историю от восхождения Пресли к славе и до его падения». Напомним, что ранее «Курсор» опубликовал лучшие экранизации романов, которые не оставят равнодушным.

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