От Мадонны ушел бойфренд который младше певицы на 41 год — СМИ

Отношения длились почти полгода, однако по сообщению прессы, парень нашел себе девушку на порядок моложе.

Знаменитая американская певица Мадонна прекратила отношения с молодым бойфрендом. В свои 64 года селебрити «зажигала» с 23-летним парнем.

Подробнее об этом информирует Page Six.

Избранник поп-дивы Эндрю Дарнелл нашел себе младшую возлюбленную. Роман пары продолжался чуть более 5 месяцев. К слову, это не первые отношения певица с мужчинами намного младше, и стоит отдать ей должное, что это весьма круто.

Сообщается также, что Мадонна весьма адекватно восприняла известие о разрыве. Да и сейчас она переживает проблемы с карьерой, отмену съемок биографического фильма, проблемы с мировым турне, а потому дела сердечные отошли на задний план.

При этом отмечается, что отношения с Дарнеллом не были «большой любовью», а скорее способом весело провести время. Однако из-за проблем в других сферах жизни, певицы все же было больно из-за еще одного удара. Тем не менее держится Мадонна хорошо, и унывать не собирается.

Ранее было сообщено, что известная артистка подозревается в романе с известным фотографом Рикардо Гомесом, которого пару раз замечали на свиданиях. В 2022 году Мадонна разорвала свои трехлетние романтические отношения с ее молодым танцовщиком Ахламаликом Уильямсом. После этого звезду сцены начали видеть в компаниях разных мужчин, но она не делает официальных заявлений о своих личных отношениях.

Ранее «Курсор» информировал, что кинокомпания Universal Pictures отказала Мадонне в съемках байопика. В 2020 году должны были начаться съемки. Но певица не смогла за почти три года представить даже приблизительный сценарий картины.

Напоминаем, что певица Мадонна заявила об «опухании после операции», показав новое фото. Ее фото стали реакцией на шумиху и критику в ее адрес после того, как Мадонна появилась на «Грэмми». Журналисты и пользователи сети писали, что ее внешность «неузнаваема» из-за пластических операций.