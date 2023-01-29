Кинокомпания Universal Pictures отказала Мадонне в сьемках байопика

Поведение Мадонны на публике и в социальных сетях сыграло с певицей злую шутку.

Мадонна планировала снять автобиографический фильм о самой себе, о пути к своему успеху и личной жизни. Ее предложением заинтересовалась кинокомпания Universal Pictures, и уже в 2020 году должны были начаться съемки. Но певица не смогла за почти три года представить даже приблизительный сценарий картины.

Но и это не финальная причина, по которой проект свернули, так и не начав. Всему виной оказалось ее неадекватное и вызывающее недоумение поведение в Instagram.

Подробнее об этом информирует The US Sun.

Собственно, окончательное решение студия Universal Pictures приняла после того, как Мадонна рассказала о своем туре. Изначально голливудским боссам не понравилось желание знаменитости иметь полный контроль над процессом, а публикация сомнительного контента в Instagram и вовсе переполнила чашу их терпения.

В целом, ни у кого не возникает вопросов касательно отмены байопика, после просмотра личного микроблога Мадонны в сети Instagram. Певица хотела быть раскрепощенной и уникальной, но это уже начало пугать даже самых ярых поклонников творчества звезды.

К слову, после резонансного решения студии, Мадонна «почистила» свой микроблог от провокационных кадров, оставив несколько постов, которые связаны с большим туром звезды.

Ранее «Курсор» информировал, что Мадонна поделилась редким кадром, показав своих шестерых детей. Самым младшим детям звезды всего 10 лет — это близнец Эстер и Стелла. К слову, только 2 детей являются родными для певицы, остальных она усыновила.

Напомним, что всемирно известную певицу обвинили в торговле африканскими детьми.