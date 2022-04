Оззи Осборн примет беженцев из Украины в своем доме

Легендарный музыкант Оззи Осборн вместе со своей супругой приняли решение разместить две украинские семьи в своем доме.

Жена артиста также пожаловалась на то, что процесс замедляется из-за бюрократической волокиты.

Семья Осборн таким образом демонстрирует свою поддержку Украине.

