Сценарист сериала Карточный домик снимет документальный фильм о зверствах в Буче

Сценарист популярного сериала «Карточный домик» прибыл в Украину, что собрать материалы о зверствах российской армии в Киевской области.

Бо Виллиман планирует снять документальный фильм на эту тему.

Драматург хочет рассказать всему миру правду о геноциде украинцев и героическом сопротивлении украинского народа.

Курсор ранее заявлял, что Шерон Стоун выразила поддержку украинцам и президенту Зеленскому. Актриса заявила, что она зажгла эту сине-желтую свечу в поддержку украинцев. Она посвятила ее президенту Зеленскому и народу Украины, потому Стоун хочет, чтобы они знали, что их очень любят.

Также мы сообщали, что группа Metallica пожертвовала 500 тыс долл. украинским беженцам. Фонд All Within My Hands, созданный музыкантами, объявил, что делает пожертвование на World Central Kitchen, которая обеспечивает питанием тех, кто уехал из Украины из-за войны россии*.