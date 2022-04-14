Сценарист сериала Карточный домик снимет документальный фильм о зверствах в Буче

Бо Виллимон, известный сценарист американских сериалов, приехал в Украину, чтобы собрать материалы о жестоких зверствах россиян в Киевской области.

Сценарист популярного сериала «Карточный домик» прибыл в Украину, что собрать материалы о зверствах российской армии в Киевской области.

Бо Виллиман планирует снять документальный фильм на эту тему.

Драматург хочет рассказать всему миру правду о геноциде украинцев и героическом сопротивлении украинского народа.

Курсор ранее заявлял, что Шерон Стоун выразила поддержку украинцам и президенту Зеленскому. Актриса заявила, что она зажгла эту сине-желтую свечу в поддержку украинцев. Она посвятила ее президенту Зеленскому и народу Украины, потому Стоун хочет, чтобы они знали, что их очень любят.