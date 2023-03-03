Певец Эд Ширан рассказал, что у его жены обнаружили опухоль во время беременности

Пара была благословлена ​​вторым ребенком в мае 2022 года.

Певец Эд Ширан недавно рассказал, что у его жены Черри Сиборн во время беременности в прошлом году диагностировали опухоль.

Лауреат премии «Грэмми» не поделился подробностями, но рассказал, как диагноз Черри Сиборн и другие трагедии повлияли на его грядущий альбом «Subtract».

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Автор песен написал: «Серия событий изменила мою жизнь, мое психическое здоровье и, в конечном счете, мое отношение к музыке и искусству».

«В течение месяца моей беременной жене сказали, что у нее опухоль, и лечить ее можно было только после родов; мой лучший друг Джамал, мой брат, внезапно умер, и я оказался в суде, защищая свою честность и карьеру автора песен», — продолжил он.

Напомним, что «Shape of You», хитовая песня Ширана 2017 года, привела музыканта в суд в прошлом году, так как его обвинили в плагиате песни грайм-исполнителя Сами Свитча «Oh Why». Ширан выиграл дело в апреле 2022 года.

Певец добавил, что в тот период времени «проходил через страх, депрессию и тревогу», чувствуя, что «тонет».

Работа над его альбомом была формой «терапии», помогающей «разобраться» в своих чувствах.

«Впервые я не пытаюсь создать альбом, который понравится людям. Я просто выпускаю что-то честное и верное тому, где я нахожусь в своей взрослой жизни», — добавил он.

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