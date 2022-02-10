Певица Рианна пожертвовала еду и одежду бездомным ветеранам в Лос-Анджелесе

Во время визита Рианну сопровождал активист и основатель приложения Checkpoint Сеннетт Девермонт. Предприниматель похвалил певицу за ее «удивительное сердце, время и энергию».
Об этом сообщает Independent.
Девермонт поделился фотографиями себя и Рианны в кампусе Брентвуда.
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В другом видео, опубликованном фондом Always For The People, ветеран раскрыл подробности визита Рианны.
«Я встретил Рианну! Величайшая певица на земле. Она пожертвовала одежду и еду», — сказал он в видео.
«Ветераны армии США. Ветераны морской пехоты США. Ветераны ВВС. Она заботится обо всех ветеранах. Она заботится о нас».
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«Несмотря на все обстоятельства того, как относятся к ветеранам, спящим в палатках на асфальте или в крошечных сараях на земле, которую они должны называть домом, я могу сказать, что надежда и радость распространились на ветеранов», — подписал пост AFTP.
«Подлинность настоящей заботы и слушания выходит за рамки удивительных материалов, которые пожертвовала @badgalriri. Рианна сделала это, когда сегодня посетила ветеринара. Честь быть свидетелем этого!»
Визит Рианны состоялся вскоре после того, как она сообщила, что ждет первого ребенка от рэпера A$AP Rocky.
Напомним, что ранее «Курсор» писал о том, что режиссер Безумного Макса рассказал, кого хотел видеть в главной роли в фильме.
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