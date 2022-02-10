Режиссер Безумного Макса рассказал, кого хотел видеть в главной роли в фильме

Рэпер Эминем был первым фаворитом Миллера на эту роль, которая в конечном итоге досталась Тому Харди.

Эминем едва не сыграл главную роль в фильме « Безумный Макс : Дорога ярости» .

Об этом сообщает Independent.

В популярном фильме 2017 года режиссера Джорджа Миллера Том Харди сыграл Макса Рокатански, бродягу, выжившего в постапокалиптической пустоши.

История создания фильма является предметом новой книги журналиста New York Times Кайла Бьюкенена под названием « Кровь, пот и хром: дикая и правдивая история Безумного Макса: Дорога ярости » .

Выяснилось, что кастинг на главную роль сводился к Харди, Арми Хаммеру и звезде Marvel Джереми Реннеру.

Однако до этого на эту роль претендовали ведущие голливудские актеры, такие как Майкл Фассбендер, Джоэл Киннаман, Хит Леджер и Эрик Бана.

Однако одно неожиданное имя, которое было выбрано на главную роль, — Эминем.

Миллер, который также снял оригинал 1979 года с Мелом Гибсоном в главной роли, сказал Бьюкенену, что он был заинтересован в выборе Эминема задолго до того, как Харди вступил в разговор.

В 2002 году рэпер дебютировал в фильме «8 миля», основанном на его молодости в качестве начинающего рэпера в Детройте.

Он сказал, что разговаривал с коллегой Эминема по фильму «8 миля», покойной Бриттани Мерфи, о возможном выборе рэпера, и «у нее не было никаких сомнений относительно того, какой он замечательный актер».

Миллер сказал, что связался с Эминемом, но «на этом все и закончилось, потому что в тот момент мы собирались снимать в Австралии, и он просто не хотел уезжать из дома».

Фильм-приквел под названием Furiosa с Аней Тейлор-Джой в главной роли должен выйти 28 июня 2023 года.

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