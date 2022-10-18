Пластический хирург определил самую красивую женщину планеты

Британский пластический хирург Джулиан Де Сильва поделился результатами нового исследования, в рамках которого установил, что самой красивой женщиной в мире является английская актриса Джоди Комер.

Об этом он сообщил в своем Instagram.

Де Сильва управляет Центром передовой косметической и пластической хирургии лица и использовал для своего для измерения физических особенностей греческое золотое сечение красоты, также известное Phi. Этот метод, являющийся математическим уравнением, изобрели древние греки.

Жители Античности активно им пользовались, чтобы измерять красоту человеку. Суть следующая: чем ближе соотношение лица или тела к числу 1,618 (Phi) – тем красивее считается человек.

Пластический хирург утверждает, что в наибольшей степени золотому сечению красоты соответствуют характеристики актрисы из сериала «Убивая Еву» 29-летняя Джоди Комер – показатели составили целых 94,52%. По его словам, этот подход сугубо научный, и на оценку не влияли его личные симпатии или предпочтения.

Согласно расчетам эксперта, у Комер лишь две части лица оценены менее, чем в 90% – лоб и брови.

На втором месте, по мнению пластического хирурга, находится актриса и певица Зендея (94,37%) и на третьем — супермодель Белла Хадид (94,35%).

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от UK Facial Plastic Surgeon (@drjuliandesilva)

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