Названа самая красивая женщина 2022 года: как она выглядит

Самой красивой женщиной по версии журнала Nubia Magazine стала 26-летняя южнокорейская исполнительница Ким Джи Су. Она получила 500 тысяч голосов.

Об этом сообщается на сайте журнала.

Известно, что конкурс за звание «Самая красивая женщина мира» длился 5 месяцев и в нем приняли участие люди из 116 стран, лидерами голосования были Мексика, Перу, Колумбия, Египет и Саудовская Аравия. Пользователи выбирали победителя среди 20 женщин-знаменитостей из разных уголков планеты.

Победу одержала 26-лентяя певица и фотомодель Ким Джи Су, получив наибольшее количество голосов — 500 тысяч. На второй месте оказалась тайваньская исполнительница Чоу Цзыюй, а тройку лидеров закрыла тайская рэперша Лалиса Манобан.

Отмечается, что Ким Джи Су дебютировала на сцене в 21 год, а до этого активно снималась в различных рекламных роликах и работала фотомоделью. Также она сыграла в нескольких сериалах.

| Jisoo is officially named and certified #1 as ‘The Most Beautiful K-Pop Idol’ and ‘The Most Beautiful Woman In The World’ in 2022 by Global citizens in the survey held by The Nubia Magazine Global Certifications.#지수 #ジス #JISOO #김지수 #블랙핑크지수 #BLACKPINK #블랙핑크 pic.twitter.com/RKr77bS1iV

— blink+ Army (@kimjisoo_jiso) July 23, 2022