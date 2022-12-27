Популярная актриса совершила самоубийство во время съемок сериала

20-летняя индийская актриса Туниша Шарма покончила с собой во время съемки сериала «Али-Баба: Легенда воина». Предполагается, что причиной такого поступка стала неразделенная любовь. Об этом сообщает издание India Today.

Подозревают, что девушка совершила самоубийство из-за расставания со своим парнем Шизаном Мохаммедом Кханом. Пока его задержала полиция для выяснения обстоятельств.

Шизан Мохаммед Кхан также является актером, снимавшимся вместе с Шармой. Он рассказал следователям, что раньше девушка уже пыталась совершить суицид, однако он якобы каждый раз ее спасал. Актриса часто была в депрессии, у которой возникали тревожные мысли относительно своего будущего.

Шизан также сообщил, что он стал инициатором разрыва отношений и прекратил общаться с девушкой из-за принадлежности к общинам разных конфессий.

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