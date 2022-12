Умер солист известной музыкальной группы

В 65-летнем возрасте умер солист британской электронной группы Faithless Максвелл Фрейзер, также известный как Макси Джаз.

Об этом сообщила экс-участница музыкального коллектива Систер Блисс (Айала Бентовим) в Twitter.

Фрейзер скончался в ночь на субботу в своем доме на юге Лондона.

«Мы с болью в сердце сообщаем, что прошлой ночью Макси мирно скончался во сне. Посылаем любовь всем вам, кто разделял наше музыкальное путешествие. Берегите друг друга», – написала она.

Также заявление сделали на Instagram-странице самого музыканта. Там написали, что Джаз изменил «нашу жизнь во многих отношениях». Его назвали прекрасным человек, которому была присуща глубокая и доступная мудрость.

Отметим, что Faithless является британской электронной группой, которая стала популярной благодаря танцевальным композициям, среди которых вспомним об «Insomnia», «Salva Mea», «We Come 1», «God Is a DJ», «One Step Too Far». Название коллектива выбрали на контрасте с верованиями и убеждениями участников группы.

Музыканты совмещали стили соул, трип-хопа, хауса, транса, народной музыки различных стран (чаще африканских). Эта группа существенно повлияла на развитие хауса и танцевальной музыки.

В 2011 году Faithless прекратила свое существование, но в 2015 году отпразднована 20-летний юбилей со дня основания коллектива ремикс-альбомом Faithless 2.0 и коротким турне в его поддержку. По состоянию на 2012-й год группе удалось продать более 15 миллионов копий альбомов по всему миру.

