Компаниям, снимающим фильмы в Израиле, предоставят льготы

В течение двух ближайших лет государство выделит 45 млн шекелей для поощрения съемок иностранных фильмов и сериалов в Израиле.

Правительство Израиля хочет развивать сферу киноиндустрии, поэтому для иностранных компаний, которые захотят снимать фильмы в стране, будут действовать финансовые льготы.

Об этом сообщает издание «Детали».

Такое решение было принято министерством культуры и спорта, МИД, минэкономики, минфина и министерством туризма. Продюсеры будут теперь получать возмещение затрат на съемки в размере 30%.

Отмечается, что в ближайшие два года правительство для поощрения съемок иностранных кинолент и сериалов в Израиле, выделит 45 млн шекелей. Финансирование будет предоставлено посредством специальных грантов Управления по инвестициям министерства экономики.

До 10% выделенных ассигнований будут предоставлены на компенсацию расходов на съемку анимационных фильмов и еще до 10% – на компенсацию расходов, понесенных на этапе постпроизводства.

Инициаторы считают, что такое решение повысить имидж Израиля в сфере киноиндустрии, потому что для компаний будут представлены хорошие возможности для производства фильмов, в частности в их распоряжении будут уникальные исторические места и природные ландшафты. Более того, многие израильтяне могут быть задействованы в съемочном процессе и это станет для них дополнительным заработком.

«Курсор» писал ранее, что фильм выпускников средней школы Маале в Иерусалиме получил премию BAFTA в категории студенческих фильмов Live Action на церемонии, состоявшейся в пятницу вечером в Лос-Анджелесе.