Принцесса Анна наградила орденом известного голливудского актера

Известный актер снялся в последних пяти фильмах о Бонде, начиная с 2006 года.

54-летний британский актер Дэниел Крейг, известный по серии фильмов о Джеймсе Бонде, получил из рук принцессы Анны орден Святого Михаила и Святого Георгия, как и его культовый персонаж.

Об этом сообщается на Instagram-странице Британской королевской семьи.

Орден голливудский актер получил в знак признания его выдающегося вклада в кино и театр. Крейг снялся в последних пяти фильмах о Бонде, начиная с 2006 года. Последней картиной с его участием стала серия под названием «Не время умирать», которая вышла на большие экраны в 2021 году.

Более того, актер снялся вместе с королевой Елизаветой II в скетче, посвященном открытию Олимпийских игр 2012 года в Лондоне.

Отметим, что Орден Святого Михаила и Святого Георгия был основан в 1818 году принцем-регентом (позже Георгом IV) после наполеоновских войн в знак признания службы граждан Мальты и Ионических островов. Позже он был изменен, чтобы охватить всех британских граждан, живущих или работающих за границей, и обеспечить большее признание их заслуг.

Таким орденом был награжден и знаменитый агент 007 из романов Яна Флеминга в 1953 году. Этот момент описан в книге «Из россии* с любовью». По сюжету, этот орден вручается лучшим секретным агентам только при выходе на пенсию.

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«Курсор» писал ранее, что режиссер Райан Джонсон подтвердил, что персонаж Дэниела Крейга в «Достать ножи» является геем.