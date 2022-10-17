Режиссер «Достать ножи» заявил, что главный герой фильма является представителем ЛГБТ

В детективном проекте покажут сцену, где Бенуа Бланк в исполнении голливудского актера будет жить с другим мужчиной.

Режиссер Райан Джонсон подтвердил, что персонаж Дэниела Крейга в «Достать ножи» является геем.

Об этом сообщает Insider.

Журналистам показали фрагмент во второй части «Достать ножи», получившей название Glass Onion. После этого у Джонсона спросили, является ли Крейг квир-персоной, на что получили ответ: «Да, определённо». Режиссер не назвал имени актера, который в новом фильме будет любовником главного героя, но добавил, что не представляет с Бланком какого-то другого персонажа.

Отметим, что премьера продолжения «Достать ножи» для массового зрителя состоится уже 23 ноября в кинотеатрах, а на стриминговом сервисе Netflix – 23 декабря. Сюжет расскажет о событиях на греческом острове, где встретятся друзья миллиардера, одного из которых найдут мертвым. Персонаж Дэниэла Крейга будет раскрывать очередное запутанное преступление.

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