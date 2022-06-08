Продюсерская компания Адама Сэндлера снимает фильм на тему бат-мицвы

В прошлом месяце голливудский актер Адам Сэндлер устроил своей дочери звездную вечеринку в честь бат-мицвы.

Кастинговый сайт Backstage опубликовал объявление о кастинге для находящейся в разработке экранизации романа Фионы Розенблум «Тебя не пригласили на мою бат-мицву» 2005 года.

Об этом сообщает Times of Israel.

Будет ли Сэндлер играть роль в этом фильме, пока не сообщается, но за фильмом стоит его компания Happy Madison Productions.

В романе подросток Стейси Фридман полна решимости провести лучшую в истории бат-мицву, несмотря на школьную драму и конкурирующие любовные интересы.

Фильм, скорее всего, выйдет на Netflix. В начале 2020 года Сэндлер подписал контракт на создание еще четырех фильмов с потоковым гигантом. С тех пор продюсерская компания выпустила два: «Hubie Halloween» и грядущий «Hustle».

В прошлом месяце Сэндлер устроил своей дочери Санни бат-мицву, на которой присутствовали Дженнифер Энистон, Чарли Пут и хороший друг Сэндлера Дэвид Спейд в Лос-Анджелесе в прошлом месяце.

Два года назад он устроил не менее знаменитую вечеринку для своей старшей дочери Сэди, на которой выступил Адам Левайн.

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