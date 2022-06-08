Роберта Дауни-младшего заметили с еврейским символом на колье

Роберт Дауни-младший заставил многих задуматься о том, является ли он евреем, после того, как он опубликовал фотографию с бейсбольного матча Малой лиги, на которой он позирует с кулоном в виде еврейского символа «хай» (חַי).
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Буквы этого слова на иврите часто используются как визуальный символ.
Хай означает жизнь на иврите и использовался в качестве еврейского культурного символа со времен средневековой Испании. Это особенно важно для каббалы, которая рассматривает Хай как эманацию Бога, наиболее близкую к физической плоскости.
Дауни идентифицирует себя как «Джубу» или еврейский буддист.
Жена Дауни, Сьюзан, еврейка, и они назвали своего сына Аври, что иногда используется как прозвище для Авраама — еврейского имени.
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