Роберта Дауни-младшего заметили с еврейским символом на колье

Согласно странице Дауни на IMDB, его отец Роберт Дауни-старший имел литовские еврейские и венгерские еврейские корни, а это означает, что Дауни вполне мог вырасти в несколько еврейской среде. Его мать была католичкой.

Роберт Дауни-младший заставил многих задуматься о том, является ли он евреем, после того, как он опубликовал фотографию с бейсбольного матча Малой лиги, на которой он позирует с кулоном в виде еврейского символа «хай» (חַי).

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Буквы этого слова на иврите часто используются как визуальный символ.

Хай означает жизнь на иврите и использовался в качестве еврейского культурного символа со времен средневековой Испании. Это особенно важно для каббалы, которая рассматривает Хай как эманацию Бога, наиболее близкую к физической плоскости.

Дауни идентифицирует себя как «Джубу» или еврейский буддист.

Жена Дауни, Сьюзан, еврейка, и они назвали своего сына Аври, что иногда используется как прозвище для Авраама — еврейского имени.

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