В сети появились фотографии свадебного платья Дженнифер Лопес

Американская актриса Дженнифер Лопес на выходных сыграла роскошную свадьбу с Беном Аффлеком в его поместье в штате Джорджия.

53-летняя американская знаменитость Дженнифер Лопес в четвертый раз вышла замуж. Ее избранником стал актер Бен Аффлек, с которым звезда возобновила отношения спустя 20 лет. В сети появились детали церемонии и фотографии ее свадебного платья.

Об этом сообщает издание Рagesix.

На этих выходных голливудские актеры сыграли роскошную свадьбу в поместье жениха, расположенном в штате Джорджия. Но брак они заключили еще в прошлом месяце, поклявшись в любви друг другу в Лас-Вегасе.

На фотографиях видно, что поместье и его территория украшена белыми цветами, дорожками и арками. Все гости также придерживались дресс-кода и пришли в белом. На церемонии присутствовали только самые близкие люди влюбленной пары.

Jennifer Lopez and Ben Affleck’s post-wedding barbecue kicks off in Georgia https://t.co/uoWD0FqNuh pic.twitter.com/OKTa2X4fnr — Page Six (@PageSix) August 21, 2022

Дженнифер Лопес выбрала для такого знаменательного события белое платье фасона «рыбка», которое подчеркивало ее стройную фигуру, а голову звезды украшала шестиметровая фата. Ее несли дети актрисы от прошлых браков (14-летние двойняшки Макс и Эмма, 16-летняя Вайолетт, 13-летней Серафина и 10-летний Сэмюэл).

Бен Аффлек выбрал для церемонии белый смокинг и черные брюки.

Отметим, что Дженнифер Лопес и Бен Аффлек впервые хотели пожениться почти 20 лет назад, но судьба развела их пути. Они пытались найти свое счастье с другими партнерами, но тщетно. В 2021 году они снова возобновили романтические отношения.

Jennifer Lopez and Ben Affleck’s kids coordinate in white at Georgia wedding https://t.co/BdQ1qp2dqY pic.twitter.com/zobbraaAJK — Page Six (@PageSix) August 21, 2022

«Курсор» писал ранее, что Дженнифер Лопес и Селена Гомес показали топ-маникюр осени-2022.