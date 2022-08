В сети появились фотографии свадебного платья Дженнифер Лопес

53-летняя американская знаменитость Дженнифер Лопес в четвертый раз вышла замуж. Ее избранником стал актер Бен Аффлек, с которым звезда возобновила отношения спустя 20 лет. В сети появились детали церемонии и фотографии ее свадебного платья.

Об этом сообщает издание Рagesix.

На этих выходных голливудские актеры сыграли роскошную свадьбу в поместье жениха, расположенном в штате Джорджия. Но брак они заключили еще в прошлом месяце, поклявшись в любви друг другу в Лас-Вегасе.

На фотографиях видно, что поместье и его территория украшена белыми цветами, дорожками и арками. Все гости также придерживались дресс-кода и пришли в белом. На церемонии присутствовали только самые близкие люди влюбленной пары.

Jennifer Lopez and Ben Affleck’s post-wedding barbecue kicks off in Georgia https://t.co/uoWD0FqNuh pic.twitter.com/OKTa2X4fnr

— Page Six (@PageSix) August 21, 2022