Израильская компания совместно с Disney снимут сериал о женщине, приютившей Анну Франк

Мип Гис также нашла дневник Анны после того, как семья была арестована нацистами, и хранила его, пока Отто Франк — отец Анны и единственный член семьи, переживший войну.

Keshet Studios выпустит мини сериал для Disney+ о Мип Гис, голландке, которая приютила Анну Франк и ее семью во время Второй мировой войны.

Об этом сообщает JNS.

Сериал будет называться «Маленький огонек» и будет рассказываться с точки зрения Гис, которая также нашла дневник Анны после того, как семья девочки была арестована нацистами, и хранила его до момента возвращения Отто Франка — отца Анны и единственного члена семьи, пережившего войну.

Keshet Studios, филиал израильской продюсерской студии в Лос-Анджелесе, создаст сериал в сотрудничестве с ABC Signature, сценаристами «Анатомии страсти» Джоан Рейтер и Тони Феланом.

Гис, которая скончалась в 2010 году в возрасте 100 лет, однажды сказала: «Мне не нравится, когда меня называют героиней, потому что никто не должен думать, что нужно быть особенным, чтобы помогать другим. Даже обычная секретарша, или домохозяйка, или подросток могут, в меру своих возможностей, включить маленький свет в темной комнате».

Напомним, что ранее «Курсор» писал о том, что ученые выяснили, кто мог сдать семью Анны Франк нацистам.

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.