Российская модель Ирина Шейк прошлась по подиуму с «разбитым» лицом

Ирина Шейк засветила на Неделе моды в Лондоне фейковый синяк под глазом, когда прошлась по подиуму в пятницу вечером.

Супермодель продемонстрировала искусственно «разбитое» лицо во время показа Mowalola SS24, на котором, в частности, присутствовали ее бывший бойфренд Канье Уэст и его «жена» Бьянка Ценсори.

Irina Shayk sports a FAKE black eye as she struts down the runway for the Mowalola SS24 show at London Fashion Week https://t.co/pdSEPrUepl

— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) September 16, 2023