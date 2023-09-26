Сальма Хайек в бикини восхитила молодостью и красотой на отдыхе

Сальма Хайек умеет порадовать подписчиков позитивными публикациями.

Сальма Хайек продолжает радовать своих подписчиков, делясь коллекцией фотографий в бикини, будь то недавние снимки или ностальгические воспоминания.

В недавнем посте в Instagram от 10 сентября, когда погода стала прохладнее, актриса удивила своих поклонников еще одной потрясающей фотографией в купальнике. На этот раз она предстала в купальнике-двойке с черно-белым рисунком, дополненном яркой, синей накидкой.

Наслаждаясь расслабляющим приключением, Сальма излучала беззаботную ауру, положив одну руку на бедро. Ее пляжный ансамбль состоял из стильного черно-белого купальника, подчеркнутого струящейся синей накидкой, украшенной замысловатым кружевным узором по подолу и затянутым на талии ремнем. Чтобы завершить свой образ, она надела золотые ожерелья с аксессуарами и выбрала естественный стиль макияжа, при этом выставляя напоказ мокрые взлохмаченные волосы.

Поклонники не смогли сдержать восхищения, засыпав ее раздел комментариев множеством положительных сообщений. Один преданный поклонник воскликнул: «Все еще самое красивое существо, которое когда-либо существовало».

Другой фанат сказал: «Так идеально, мне бы хотелось выглядеть так же в твоем возрасте». Вечная красота Сальмы Хайек продолжает вдохновлять, заставляя всех нас надеяться стареть так же изящно, как и она.

View this post on Instagram A post shared by Salma Hayek Pinault (@salmahayek)

Перед публикацией этого очаровательного поста Сальма поделилась еще одним снимком в пляжной одежде. На этот раз 57-летняя актриса надела сине-оранжевый комбинезон-двойку с цветочным орнаментом, сопровождаемый соответствующим накидкой, которая изящно развевалась позади нее, когда она танцевала в коротком видео в Instagram.

View this post on Instagram A post shared by Salma Hayek Pinault (@salmahayek)

В подписи она размышляла об этапах жизни, написав: «Жизнь — это серия этапов с началом и концом, поэтому иногда нормально чувствовать себя бабочками, даже если мы позволяем части себя уйти…»

Курсор также писал, что Сальма Хайек отметила 57-летие и похвасталась роскошной фигурой в купальнике.