Самая богатая коллекция: на аукционе Кристи продали картины, собранные основателем Microsoft

Коллекция произведений искусства Пола Аллена была продана на всемирно известном аукционе Кристи за рекордные полтора миллиарда долларов.

За огромную сумму в 1,5 миллиарда долларов была продана коллекция произведений искусства Пола Аллена, одного из основателей Microsoft, который умер в 2018 году.

Почти все лоты в итоге продавались по цене в 3-4 раза выше номинальной.

Пять работ были проданы более чем за 100 миллионов долларов каждая, в том числе картина Жоржа Серра, проданная за самую высокую цену из всех работ — 149,2 миллиона долларов.

Рекордная сумма в 1,5 миллиарда долларов за 60 произведений искусства сделала аукцион самой дорогой коллекцией произведений искусства.

А работы таких художников, как Винсент Ван Гог и Густав Климт, продавались по колоссальным ценам. К примеру, картина Климта «Березовый лес» продана за 104 миллиона долларов. Аллен купил это произведение в 2006 году и заплатил за него 40 миллионов долларов.

Предыдущий рекорд за продажу своей коллекции ранее установили Гарри и Линда Маккалоу, чья коллекция была продана на Sotheby’s за 922 миллиона долларов.

Ранее Курсор писал, что на аукцион выставили редкую банкноту с 8-летней королевой. Многие коллекционеры принялись искать необычные монеты и банкноты с изображением покойной королевы Елизаветы II.

Еще мы писали, что 11-летняя девочка нашла в Иерусалиме редкую монету 2000-летней давности.