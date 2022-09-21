На аукцион выставили редкую банкноту с 8-летней королевой

На аукцион выставили редкую купюру, на которой изображена королева Великобритании Елизавета II в восьмилетнем возрасте. Такая банкнота входит в топ-10 самых востребованных XX века.

Об этом сообщает издание The Metro.

Эксперты говорят, что французская версия банкноты 1935 года, без дефектов, может стоить от 18 до 22 тысяч канадских долларов. Она стала очень ценной после того, как королева Великобритании скончалась.

Многие коллекционеры сейчас начали искать необычные монеты и банкноты с изображением Ее Величества, потому что их ценность значительно возросла.

На аукционе Alliance Coin & Banknote в канадском городе Альмонте (провинция Онтарио), который будет открыт в этом месяце, будут представлены некоторые вещи, имеющие к королеве отношение. Но самый большой ажиотаж ожидается вокруг редкой банкноты. Приобрести ее могут как новички, так и опытные нумизматы.

«Курсор» писал ранее, что вещи, которые принадлежат членам королевской семьи, являются одними из самых популярных на аукционах, особенно, если они принадлежали принцессе Диане. Уже с молотка ушли практические все ее вечерние платья, а также письма, детский велосипед, а потом очередь дошла и до любимого автомобиля.

Еще мы писали, что 11-летняя девочка нашла в Иерусалиме редкую монету 2000-летней давности.