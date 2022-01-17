Селин Дион отменила тур из-за проблем со здоровьем

Об этом сообщает Independent.

Стало известно, что 53-летняя певица страдает от «сильных и постоянных мышечных спазмов, мешающих ей выступать».

«Наши шоу требуют много усилий по организации и подготовке, поэтому сегодня мы должны принять решения, которые повлияют на планы на два месяца вперед», — добавила она.

Селин Дион заявила, что будет рада полностью выздороветь и с нетерпением ждет возвращения на сцену.

Также сообщается, что для всех приобретших билеты на отмененные шоу, будет полностью возмещена стоимость.

Однако Дион не отменила европейскую часть тура, которая должна начаться 25 мая в Англии.

«Я убита горем из-за этого», — сказала она в заявлении в то время. «Я и моя команда работали над нашим новым шоу последние восемь месяцев, и то, что я не смогу начать его, меня невыразимо огорчает».

Ранее в прошлом году Дион анонсировала новый, «очень личный» документальный фильм , который предложит «честный» и «искренний» взгляд на ее жизнь.

Напомним, что ранее «Курсор» писал о том, что впервые за три года премия Оскар пройдет с ведущим.