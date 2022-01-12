Впервые за три года премия Оскар пройдёт с ведущим

Стало известно, что премия «Оскар» вновь пройдет с ведущим. Однако пока не известно кто именно будет вести церемонию.

Об этом сообщает Variety.

Джимми Киммел был последним ведущим премии вручения премии Оскар, приняв участие в церемонии в 2017 и 2018 годах и получив в целом положительные отзывы. Среди других ведущих за последнее десятилетие были Крис Рок (2016), Нил Патрик Харрис (2015), Эллен ДеДженерес (2014), Сет Макфарлейн (2013), Билли Кристал (2012) и Джеймс Франко/Энн Хэтэуэй (2011).

Последним претендентом на роль ведущего церемонии был Кевин Харт. Однако он отказался от роли ведущего после того, как организация попросила его извиниться за многолетние гомофобные твиты. После этого мероприятие 2019 года осталось без ведущего.

Поскольку рейтинги «Оскара» 2019 года на самом деле выросли по сравнению с предыдущим годом, Академия и ABC также решили обойтись без ведущего в 2020 году. Рейтинги упали и церемония вручения премии «Оскар» 2021 года, проходившая также без ведущего, потеряла более половины своей аудитории.

После прошлогоднего вручения «Оскара» критики заявили, что без ведущего церемония казалась «потерянной и лишенной руководства».

ABC, несомненно, надеется изменить эту тенденцию в этом году, после того как в 2021 году количество зрителей на «Оскаре» сократилось до 10,4 миллиона по сравнению с 23,6 миллионами в 2020 году.

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