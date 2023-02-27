Шварценеггер возвращается: появился тизер боевика от Netflix

Популярный стриминговый сервис Netflix поделился коротким тизером своего будущего комедийного сериала под названием Fubar, в котором сыграет Арнольд Шварценеггер.

Этот сериал станет первым телевизионным проектом для 75-летнего «железного Арни». Последней работой для легендарного актера стало участие в фильме «Терминатор: Тёмные судьбы», вышедшем в 2019 году.

Сюжет Fubar повествует об отце и дочери, которые узнали, что длительное время хранили друг от друга один и тот же секрет – они тайно работали в качестве оперативников ЦРУ. Долгие годы они врали друг друга и резко осознали, что ничего друг о друге не знают.

После этого они объединяются в роли партнеров, что напоминает сюжет комедийного боевика «Правдивая ложь» 1994 года, где тоже играл Арнольд Шварцнеггер.

«Куда бы я ни пошел, люди спрашивают меня, когда я собираюсь сняться в еще одном крупном боевике, таком как «Правдивая ложь». Вот оно. Fubar надерет вам задницу и рассмешит — и не только на два часа. Вы получите целый сезон. Было приятно работать с Ником (Сантора – прим.ред.), Skydance и Netflix, чтобы дать моим поклонникам именно то, чего они ждали», – поделился 75-летний актер.

Создатель и исполнительный продюсер Fubar – Ник Сантора, являющийся шоураннером и номинантом на премию «Эмми». Он работал над многими сериалами в жанрах боевиков и триллеров.

По его словам, новый комедийный сериал – «самый сюрреалистичный проект» в его карьере и «истерическая шпионская комедия о ЦРУ, смешанная с душераздирающим боевиком». Кроме Шварцнеггера в съемках приняли участие Моника Барбаро, Джей Барушель, Форчун Феймстер, Милан Картер, Трэвис Ван Винкль, Габриэль Луна и другие. Премьера проекта уже 25 мая на Netflix.

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