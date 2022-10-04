Скандальная голливудская актриса Линдси Лохан возвращается в кино

В последний раз актриса снималась в кино в 2013 году. Это была кинолента под названием «Каньоны».

36-летняя голливудская актриса Линдси Лохан снова возвращается на большие экраны. Премьера фильма, в котором она сыграла главную роль стартует 10 октября.

Об этом сообщает издание Сollider.

Знаменитость решила вернуться в кинематограф после 9-летнего перерыва. В последний раз она снималась в 2013 году в фильме «Каньоны», где сыграла роль второго плана.

Линдси Лохан появится в новой романтической комедии от стриминговой платформы Netflixпод названием «Влюбиться в рождество». Пока опубликован только постер будущей премьеры, на котором запечатлена актриса и ее коллега Корд Оверстрит.

Известно, что согласно сюжету, Линдси Лохан сыграла наследницу гостиничной империи, которая ушиблась во время катания на лыжах и потеряла память. Но девушку спас обычный работяга.

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