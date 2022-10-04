Скандальная голливудская актриса Линдси Лохан возвращается в кино

36-летняя голливудская актриса Линдси Лохан снова возвращается на большие экраны. Премьера фильма, в котором она сыграла главную роль стартует 10 октября.
Об этом сообщает издание Сollider.
Знаменитость решила вернуться в кинематограф после 9-летнего перерыва. В последний раз она снималась в 2013 году в фильме «Каньоны», где сыграла роль второго плана.
Линдси Лохан появится в новой романтической комедии от стриминговой платформы Netflixпод названием «Влюбиться в рождество». Пока опубликован только постер будущей премьеры, на котором запечатлена актриса и ее коллега Корд Оверстрит.
Известно, что согласно сюжету, Линдси Лохан сыграла наследницу гостиничной империи, которая ушиблась во время катания на лыжах и потеряла память. Но девушку спас обычный работяга.
«Курсор» писал ранее, что в Сети появилась информация о гонорарах актеров, которые были задействованы в новой американской комедии «Барби», где главную роль сыграла 32-летняя актриса Марго Робби. Она получит 12,5 миллионов долларов, и тем самым получит статус самой высокооплачиваемой актрисы Голливуда.
Еще мы писали, что актриса Шира Хаас, известная по «Неортодоксальной», присоединилась к кинематографической вселенной Marvel в качестве малоизвестной израильской супергероини Сабры.