Израильская актриса сыграет супергероиню в новом фильме Marvel, и это не Галь Гадот

Согласно многочисленным сообщениям, израильская актриса Шира Хаас, получившая международную известность благодаря своей главной роли в популярном сериале Netflix «Неортодоксальная», сыграет израильскую супергероиню в следующем фильме «Капитан Америка», действие которого происходит в кинематографической вселенной Marvel.
Как сообщают Variety, The Hollywood Reporter и другие, Хаас сыграет Сабру, малоизвестного персонажа, впервые появившегося в комиксах Marvel в 1980 году.
В комиксах Сабра, она же Рут Бэт-Сераф, — бывший агент шпионского агентства Моссад.
Ее способности включают в себя сверхсилу и выносливость, а на ее костюме часто есть флаг Израиля и звезда Давида.
Сабра, на иврите «цабар», — это местный термин, обозначающий плод кактуса (обычно известный как опунция).
Дальнейшие подробности о роли Хааса в грядущем фильме 2024 года «Капитан Америка: Новый мировой порядок» в настоящее время неизвестны. В фильме также сыграют Энтони Маки и Тим Блейк Нельсон.
Хаас обрела известность, когда дебютировала в роли Рухами Вайс в популярном израильском сериале «Штисель». Она получила номинацию на премию «Золотой глобус» за лучшую женскую роль за роль Эстер Шапиро в сериале «Неортодоксальная» и получила за эту роль премию «Независимый дух».
В прошлом году Хаас сыграла Голду Меир, единственную женщину-премьер-министра Израиля, в телесериале «Львица», продюсером которого выступила Барбара Стрейзанд.
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