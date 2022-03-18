Скарлет Йоханссон призналась, что не хочет, чтобы ее дети узнали о ней

Скарлетт Йоханссон рассказала о себе одну вещь, которую она хотела бы скрыть от своих детей во время выступления на шоу Дрю Бэрримор.

Сначала в шутку отклонив вопрос, Йоханссон рассказала, что надеется, что ее дети никогда не узнают, что она курила, потому что ей стыдно.

«Моя дочь, возможно, спрашивала меня об этом раньше», — сказал актер. «Я курила, когда была моложе, и мне так стыдно. Я просто не хочу, чтобы она когда-либо подумала, что я считала это крутым».

Признание Йоханссон о ее прежней привычке произошло после того, как она ранее рассказала, что является более строгим родителем по сравнению с мужем.

«Конечно, я», — сказала актриса, когда ей задали вопрос во время выступления на шоу Эллен ДеДженерес в декабре 2021 года, добавив, что Йост «такой беззаботный».Йоханссон также недавно отметила во время интервью, что ее дочь находится в том возрасте, когда она все подвергает сомнению.

«Она спросила меня, почему мое нижнее белье задралось у меня на ягодицах, и мне пришлось попытаться объяснить, что такое линия трусиков», — вспоминает звезда.

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