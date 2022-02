Певица Ноа Кирел вошла в список самых многообещающих артистов 2022 года по версии People

Израильская певица Ноа Кирел попала в рейтинг самых многообещающих артистов 2022 года по версии американского журнала «People».

В списке, опубликованном в минувшие выходные, Кирел заняла второе место.

В интервью журналу Ноа сказала, что идея ее музыки состоит в том, чтобы «быть независимой женщиной, отстаивать то, что имеешь, и усердно работать, чтобы воплотить свои мечты в жизнь». Кирел представлена ​​в журнале как женщина, родившаяся в Тель-Авиве в семье израильских родителей и выпустившая свой дебютный сингл, когда ей было 14 лет. Певица также была названа самым молодым судьей в истории программы Got Talent, в которой она участвовала в 2018 году.

Также написано, что Кирел вдохновляется Бейонсе, Дженнифер Лопес и Розалией. «Они танцуют, поют, пишут и делают все что угодно», — объяснила она журналу. Также написано, что Ноа является поклонницей канадского певца Джастина Бибера.

Напомним, что 20-летняя Кирел подписала контракт с международной звукозаписывающей компанией Atlantic Records. Компания, основанная 74 года назад, работает с такими артистами, как Эд Ширан, Бруно Марс, Карди Би, Сия и Coldplay. На сегодняшний день Кирел выпустила три успешных международных сингла: Please Don’t Suck, который набрал 25 миллионов просмотров на YouTube, и Bad Little Thing с 35 миллионами просмотров на YouTube. Третий сингл Thought About That, выпущенный в прошлом месяце, уже набрал более 28 миллионов просмотров.

