Анджелина Джоли получила от ФБР секретное досье на Брэда Питта

09:25, Сегодня
Мировые новости, Культура
брэд питт и анджелина джоли фото
Фото: depositphotos.com

Когда актеры были парой, или восхищался весь мир, так органично они смотрелись вместе. И развод стал неприятным сюрпризом для мировой общественности, равным счетом, как и судебные разбирательства.

Актриса Анджелина Джоли получила от ФБР досье объемом в 164 страницы, которое рассказывает о расследовании инцидента с ее бывшим мужем Брэдом Питтом во время полета на самолете в 2016 году. Джоли была втянута в судебную тяжбу с ФБР по поводу ведения дела о насилии над ней и детьми со стороны Питта, и даже подала иск, обвинив агентство в отказе передать все записи, связанные с ней.

Подробнее об этом информирует woman24.

В сентябре 2016 года, во время перелета из Франции в Калифорнию, Питт, по словам Джоли, «душил одного из детей и ударил другого по лицу», а также «схватил Джоли за голову и потряс ее». Кроме того, он облил жену и детей пивом и красным вином. Сотрудники правоохранительных органов были проинформированы об инциденте и находились на взлетно-посадочной полосе в момент приземления самолета, однако пришли к решению не возбуждать уголовное дело против Брэда.

Джоли была недовольна качеством расследования ФБР и подала запрос о свободе информации, надеясь выяснить, почему ФБР пришло к выводу, что Питт ни в чем не виноват. Но только спустя 6 лет после инцидента ей удалось получить документы, которые показывают, как именно проходило расследование. В настоящее время Джоли не комментирует полученную информацию, но многие ее поклонники и журналисты ожидают, что это может повлиять на дальнейшую судебную баталию с Питтом.

Ранее «Курсор» информировал, что стали известны подробности романа Брэда Питта с молодой возлюбленной. Его избранницей стала 30-летняя тренер Инес де Рамон. Пара старается проводить больше времени в месте и как отмечает инсайдер, их совершенно не беспокоит разница в возрасте.

Напоминаем, что Брэд Питт отреагировал на откровения Дженнифер Энистон касательно бесплодия. Инсайдер сообщил, что Брэд Питт очень гордится бывшей возлюбленной за то, что она поделилась такой тяжелой историей из личной жизни.

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